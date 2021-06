Adolescente é apreendido com armas e drogas em Barra do Piraí

Ação em conjunto das polícias Civil e Militar intercepta armamentos e drogas que vieram para Barra do Piraí. Ação terminou com um adolescente apreendido.

No final da tarde desta terça-feira, policiais civis da 88ª DP e policiais do 10º BPM apreenderam um adolescente de 15 anos que guardava três pistolas, 500 pinos de cocaína e 200 sacolés de maconha em uma casa no bairro Coimbra em Barra do Piraí.

A prisão é resultado de uma força tarefa realizada na cidade a fim de prender autores de homicídio e criminosos ligados a facções criminosas. A 88ª DP em conjunto com o 10º BPM realizam um trabalho no sentido de combater e reprimir a violência em Barra do Piraí.