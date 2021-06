Em comemoração aos 26 anos de emancipação de Pinheiral, será realizado no próximo sábado, 12 de junho, o Passeio Ciclístico Solidário. Com concentração na Praça Brasil, centro, às 9h e saída às 10h, a ação é desenvolvida pela Prefeitura de Pinheiral em parceria com a Universidade de Vassouras e tem como objetivo promover um passeio ciclístico de 6 quilômetros pelas principais ruas e pontos turísticos da cidade, possibilitando aos moradores a vivência prática da realização de eventos esportivos, além da arrecadação de alimentos que serão doados para entidades da cidade. Para participar, basta ir até o local com sua própria bicicleta e 1kg de alimento não perecível que será doado para pessoas necessitadas. Além disso, após a finalização do passeio ciclístico, será promovido também um aulão de ginástica de trampolim para os atletas da Delegação dos Atletas de Pinheiral.

A Praça Brasil será parcialmente fechada e, para acompanhar todo o trajeto, serão disponibilizados um carro batedor do trânsito e uma ambulância. Todos os participantes serão contemplados com certificado.

De acordo com Enilson Alves de Oliveira, professor de Educação Física e técnico da Delegação dos Atletas de Pinheiral, responsável pelo desenvolvimento da ação, a ação é de extrema importância para o esporte e turismo da cidade.

“Essa iniciativa é muito importante pois fomenta e proporciona aos munícipes de Pinheiral o ciclismo enquanto modalidade esportiva. No atual momento em que vivemos em meio ao caos proveniente da pandemia da Covid-19, a atividade física tem sido um instrumento extremamente relevante para a sociedade. Aproveito para parabenizar a cidade de Pinheiral que ao longo dos últimos anos, por meio da atual gestão, vem incentivando, promovendo e investindo no esporte de cunho social e competitivo”, afirmou.