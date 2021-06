Um homem, ainda não identificado, foi filmado na madrugada desta terça-feira arrombando a porta de um bar no bairro São Geraldo, em Volta Redonda. A ação do bandido foi flagrada por câmera de segurança. As imagens mostram o homem fugindo levando uma gaveta do caixa. Segundo o proprietário havia R$ 300 no caixa.

O telefone celular também foi levado do estabelecimento. O registro foi feito na delegacia de polícia, onde as imagens devem ajudar na captura do suspeito.