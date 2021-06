Meio Ambiente anuncia vencedores do concurso de fotografia

Concurso foi referente à semana do Meio Ambiente; crianças e adolescentes até 15 anos enviaram foto das ações ambientais que fazem no dia a dia

A Prefeitura de Volta Redonda, através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA), anunciou nesta terça-feira, dia 08, os cinco vencedores da primeira edição do concurso de fotografia “Eu amo o Meio Ambiente”, em alusão ao Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado no último dia 05 de junho.

O concurso foi iniciado no dia 28 de maio e encerrado no dia 04 de junho. Mais de 70 crianças e adolescentes até 15 anos, moradores de Volta Redonda, fizeram a inscrição por meio das redes sociais (Facebook e Instagram) da prefeitura enviando uma foto referente às práticas ambientais e suas iniciativas na preservação da natureza.

O subsecretário de Meio Ambiente, Anderson de Azevedo, destacou que o objetivo do concurso foi ‘fomentar a conscientização para o cuidado com o meio ambiente, desde as práticas domésticas até as grandes iniciativas que transformam a cidade’.

As fotografias foram avaliadas e selecionadas por um júri nomeado pela Secretaria de Meio Ambiente da Prefeitura de Volta Redonda, em parceria com a Secom (Secretaria Municipal de Comunicação). O júri foi formado por três profissionais da SMMA e dois da Secom.

Vencedores

Em primeiro lugar: Davi Nathan Mesquita Morato de Souza, de 14 anos, com a participação do irmão mais novo Benjamin de 3 anos, na fotografia, ambos são moradores do bairro Vila Rica/Tiradentes.

Em segundo lugar: Gustavo Henrique Silva dos Santos, de 10 anos, morador do bairro Ilha Parque.

Em terceiro lugar: Kaique José Barros de Souza, de 02 anos, morador do bairro Retiro.

Em quarto lugar: Sophia Guedes Xavier, de 11 anos, e Giovana Guedes Xavier, de 09 anos, moradoras do bairro Vila Santa Cecília.

Em quinto lugar: Kauany Gabrielle Gonçalves Carvalho, de 12 anos, moradora do bairro Siderlândia.

Premiação

Foram premiadas cinco fotos digitais – preto e branco ou coloridas – com a seguinte premiação: 1º lugar ganha uma bicicleta e uma cesta de chocolate. O 2º e 3º lugares vão ganhar uma bicicleta cada. Os 4º lugar e 5º lugares receberão uma cesta de chocolate cada concorrente premiado. A comissão organizadora entrará em contato com os ganhadores para agendar a melhor data de entrega do prêmio em até seis dias após o final do concurso.