Volta Redonda adere ao programa Supera Rio

Auxílio financeiro emergencial visa atender pequenas e médias empresas

Volta Redonda aderiu ao programa Supera Rio, iniciativa do Governo do Estado, que oferece auxílio financeiro emergencial para pequenas e médias empresas. Os interessados podem se cadastrar através do Banco da Cidadania – que fica na Smac (Secretaria Municipal de Ação Comunitária) – e terão acesso a um crédito que vai até R$50 mil. O valor poderá ser pago pelo beneficiário, sem juros, com 36 meses de carência. Restrições nos serviços de proteção ao crédito não são impeditivas.

O programa é uma das estratégias do governo estadual no enfrentamento e combate à crise econômica causada pelas medidas de contenção da pandemia do novo coronavírus. Em Volta Redonda, além das empresas de pequeno porte (com faturamento entre R$ 360 mil e R$ 4,8 milhões), autônomos e MEIs (microempreendedores individuais) terão linha de crédito de até R$ 5 mil com juro zero.

“Estamos auxiliando e fortalecendo os que mais precisam de ajuda. O Governo Estadual tem sido um parceiro muito importante para Volta Redonda. Tenho certeza que este programa vai ajudar muito aos que empreendem em nossa cidade”, enfatizou o secretário municipal de Ação Comunitária, Munir Francisco.

Como o crédito pode ser usado?

O crédito do Supera Rio pode ser utilizado para investir em empreendimentos e atividades profissionais. Por exemplo: no fluxo de caixa; compra de mercadorias, máquinas, equipamentos, móveis e utensílios; em obras, reformas; aquisição de computadores e sistemas (inclusive impressoras, periféricos e software, desde que tenham a ver com a atividade fim ou sejam essenciais ao desempenho da atividade).

Como solicitar o crédito?

A solicitação de crédito é feita online (www.agerio.com.br/supera-rj) e também pode ser realizada no Banco da Cidadania de forma presencial. Os funcionários passaram por um treinamento e estão aptos a receber os interessados em ter acesso ao financiamento. O Banco da Cidadania fica na Rua Antônio Barreiros, nº 194, no bairro Nossa Senhora das Graças e funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Subprefeitura do Retiro

Na subprefeitura do Retiro, o atendimento será realizado inicialmente só nesta terça-feira, dia 8, das 8h às 17h. De acordo com o coordenador do local, o coronel Jorge Ricardo da Silva, o Jorginho, novas datas de atendimento deverão ser disponibilizadas.

“Nesse momento, 235 famílias serão beneficiadas, mas haverá, também, orientação de como se cadastrar”, explicou Jorginho.

A subprefeitura do Retiro fica na Avenida Antônio de Almeida, 46, bairro Retiro. Fotos: divulgação Secom/PMVR.