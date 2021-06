Volta Redonda reabre Clínica da Dor no Estádio da Cidadania

Atendimento retomado com serviços de saúde como RPG, Pilates e Osteopatia pelo SUS iniciado em 2016 ficou paralisado por quatro anos

Na manhã desta terça-feira, dia 08, a Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria de Saúde, reabriu a Clínica da Dor, que vai atender moradores de Volta Redonda com dores crônicas. Em novo endereço, a clínica passa a funcionar no Acesso Azul, do Estádio da Cidadania, de segunda a sexta-feira, das 7h às 17 horas.

O espaço, que foi fechado nos últimos anos, conta com atendimentos feitos por especialistas pelo SUS (Sistema Único de Saúde). De acordo com o coordenador da clínica, João Paulo Gioseffi, o espaço reúne atendimentos específicos de RPG, Pilates e Osteopatia.

“Concentramos as especialidades de fisioterapia do Centro Pós-Operatório na Clínica. Por isso estamos migrando os pacientes que já recebem atendimento ou que estão aguardando o início do seu tratamento”, disse João Paulo Gioseffi, ressaltando que atualmente são atendidas entre 80 a 100 pessoas nessas especialidades. “São, em média, 10 sessões por paciente, mas esse número pode variar de acordo com cada caso clínico”, explicou.

Para ter acesso ao atendimento, o paciente deve ser morador de Volta Redonda e deve ser encaminhado por um médico especialista do SUS. A marcação da triagem permanece sendo realizada no Centro Municipal de Reabilitação Física (CEMURF), no Acesso Amarelo do Estádio. Há ainda casos de pacientes que estão sendo atendidos em alguma área da fisioterapia e são encaminhados internamente para a Clínica da Dor.

Tratamento Terapêutico

A Clínica da Dor oferece tratamento terapêutico e não modalidades de longa permanência, ou seja, atua na estabilização do paciente para que depois procure a avaliação de um profissional de educação física para então iniciar um acompanhamento permanente de atividade. “A continuidade do treinamento muscular é fundamental para que esse paciente não precise retornar à fisioterapia. O próprio município oferece serviços como a academias da saúde e a Smel tem outras atividades que podem auxiliar esses pacientes”, disse.

Cemurf e atendimento nas Unidades de Saúde

A Clínica da Dor faz parte do Centro Municipal de Reabilitação Física (CEMURF) e do Centro Reabilitação em Pós-Operatório de Cirurgia Ortopédica e Saúde do Trabalhador Otacílio José da Costa, que funcionam no Acesso Amarelo do Estádio da Cidadania.

Atualmente, a rede municipal de saúde do município conta com cerca de 70 profissionais de fisioterapia. Além desses locais e os atendimentos em hospitais, algumas Unidades de Saúde da Família também oferecem o atendimento fisioterapêutico. Os atendimentos são realizados nas Unidades Básicas de Saúde dos bairros Dom Bosco, Vila Mury, Retiro II, Siderlândia, Conforto, Água Limpa e Vila Rica.

De acordo com a secretária de Saúde, Maria da Conceição de Souza Rocha, que esteve presente na reabertura do espaço, a saúde é um direito do cidadão e cabe ao Poder Público proporcionar o melhor atendimento. “As práticas de atenção à saúde têm que ser as mesmas tanto no setor público, quanto no privado. É para isso que a gente luta para garantir a igualdade de direitos e do acesso a toda e qualquer prática que seja cientificamente comprovada, que melhora a qualidade de vida do cidadão e a sua saúde”, destacou lembrando que os serviços de saúde precisam continuar durante a pandemia, com redobrada atenção às medidas de proteção da contaminação pelo coronavírus.Fotos: Geraldo Gonçalves