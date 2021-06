Em mais uma das celebrações do 26º aniversário de Pinheiral, a ser comemorado daqui a três dias, em 13 de junho, será inaugurada na manhã desta sexta-feira (11), às 9h, a obra de ampliação da Unidade Básica de Saúde da Família (UBSF) do centro, e às 11h, a inauguração da sede própria da Casa Abrigo, uma obra inédita.

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CENTRO

Com recursos provenientes de emenda parlamentar do Ministério da Saúde, esse é mais um benefício que será entregue à população Pinheiralense. A reforma abrangeu toda a parte elétrica e estrutural da unidade, que teve o corredor interno ampliado e ganhou um banheiro próprio para o consultório ginecológico, oferecendo maior privacidade aos pacientes. Além disso, também foram inclusas novas salas para consultas e a implantação de acesso para portadores de deficiência física, o que garantirá a acessibilidade a todos. Vale ressaltar que durante o período de reforma da UBSF os atendimentos dos moradores foram transferidos para a Unidade de Saúde da Família do bairro Bela Vista.

A reforma e ampliação da UBSF centro era uma demanda há muito solicitada pelos moradores locais, que no total somam quase quatro mil pessoas.

O prefeito Ednardo Barbosa falou sobre a entrega da obra durante o período de comemoração do aniversário de Pinheiral.

“Entregar essa obra na comemoração de aniversário de 26 anos da cidade é um ato que nos traz muita felicidade. Se trata de mais uma das muitas melhorias que implementamos na área da saúde e, também, em outras áreas. Durante todo meu mandato, a meta é entregar cada vez mais novos benefícios para nossa população, que merece serviços e atendimento de qualidade. Vamos continuar nos empenhando e, com certeza, ainda há muito vir”, afirmou.

Segundo Everton Alvim, secretário de saúde, a entrega dessa obra é uma forma de recompensar a confiança da população.

“Depois de enfrentarmos muitas batalhas, finalmente finalizamos a obra do PSF do Centro e vamos conseguir entregar a população uma unidade não apenas ampliada, mas com um layout totalmente diferente, com ambientes muitos mais espaçosos e agradáveis, com acessibilidade, mobiliário e equipamentos novos, tudo o que é possível para recompensar a confiança e paciência da população que utiliza o local. Espero que, neste momento, seja possível ter um espaço satisfatório e uma equipe motivada para que possamos desenvolver um serviço cada vez melhor a população que tanto merece e necessita”, concluiu.

CASA ABRIGO

Entregando mais uma obra inédita ao município e seguindo o padrão do Ministério da Cidadania, a construção da sede própria da Casa Abrigo ocupa uma área de aproximadamente 220,00 m2 e possuirá três quartos (sendo um feminino, um masculino e um berçário), brinquedoteca, dois banheiros (masculino e feminino), sala de TV, área administrativa, sala de jantar e cozinha, além de ser toda adaptada para atender com excelência as pessoas com necessidades especiais. A cerimônia também marcará mais um ato inédito: a apresentação do projeto de construção de Praça no Chalé, feita pelo prefeito Ednardo Barbosa.

A Casa Abrigo é uma instituição que por meio da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, fica responsável pelo acolhimento de crianças e adolescentes em medidas protetivas por determinação judicial, em decorrência de violação de direitos (abandono, negligência, violência) ou pela impossibilidade de cuidado e proteção por sua família. Anteriormente, todo o atendimento da unidade era realizado em lugar locado, no bairro Vale do Sol.

Todo o trabalho de acolhimento já realizado no município é feito através da equipe da Casa Abrigo, que conta com assistente social, psicólogo, coordenadora, orientadora, educadoras sociais e pela equipe do Centro de Referência da Assistência Social (CREAS).

“Com a entrega dessa obra, estamos dando melhores condições de atendimento a um trabalho que já é desenvolvido no município, porém em imóvel alugado. Além de sair do aluguel, um ambiente totalmente estruturado está sendo construído para as crianças e adolescentes que já são atendidos pela equipe da Casa Abrigo. Esse é mais que um investimento na área social, é a garantia de proteção das nossas crianças que tiveram seus direitos violados ou mesmo o cuidado e sua proteção familiar impossibilitados. Eles precisam de um ambiente em que recebam carinho, acolhimento e que tenham seus direitos garantidos, e com certeza, terão ainda mais após a construção da sua Casa”, disse o prefeito de Pinheiral, Ednardo Barbosa.

Patrícia Rivello, Secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, demonstrou estar muito feliz com a entrega do projeto.

“Geralmente, crianças e adolescentes que hoje estão em uma instituição de acolhimento são aqueles que sofreram graves situações de negligência, maus tratos e abandono. Todas as instituições de acolhimento possuem uma equipe capacitada com assistente social, psicólogo e educadoras, se responsabilizando, também, pela integridade física, psíquica e social dessas crianças e adolescentes. É importante entender que a medida de acolhimento institucional é vista como uma intervenção protetora de direitos da criança e do adolescente em situação de vulnerabilidade, no entanto, ela não é eterna, sendo uma medida temporária e habitual, de transição e reintegração. Agora, além de economizar tendo uma sede própria, as crianças e adolescentes terão um espaço amplo e adequado a necessidade delas, com uma brinquedoteca que foi concluída com a parceria de um projeto da secretaria junto a MRS para doação dos brinquedos. É muito importante quando temos um projeto que se conclui, tenho certeza que muitos colaboraram para que isso tudo pudesse acontecer. Agradeço a todos e, principalmente, a Deus, que tem nos dado força e saúde para concluir nossa missão!”.

ATENDIMENTO A MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Em Pinheiral, mulheres vítimas de violência doméstica também têm onde receber abrigo. Em 2018 o prefeito de Pinheiral, Ednardo Barbosa, assinou o convênio para implantação da “Casa Abrigo de Permanência Breve”, em parceria firmada entre o Governo do Estado e as Secretarias de Assistência Social dos municípios de Pinheiral, Volta Redonda, Barra do Piraí, Vassouras, Quatis, Resende, Porto Real. O local que tem o endereço mantido em sigilo atende mulheres vítimas de violência de todo o Sul Fluminense.