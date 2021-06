Ação foi feita com o objetivo de desocupar a área

A prefeitura de Barra Mansa, através da secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, realizou na manhã desta quarta-feira (09), uma ação de demolição administrativa no bairro Getúlio Vargas com o objetivo de desocupar a Área de Preservação Permanente do córrego Ano Bom. A área pública estava sendo alvo de ocupações particulares com o intuito de estabelecer moradia.

Foi feita demolição administrativa de diversos barracos irregulares, de uma construção em alvenaria que se encontrava parcialmente concluída e a inutilização do material usado para cometer a infração.

A operação contou com o apoio do Saae (Serviço Autônomo de Água e Esgoto), que auxiliou na remoção e destinação correta dos resíduos. A segurança dos agentes para o sucesso na execução dos serviços foi promovida pela Policia Militar, Policia Civil e Guarda Municipal.

O secretário de Meio Ambiente, Vinicius Azevedo, explicou a ação. “Essas ocupações acarretam em inúmeros prejuízos à administração pública e a população como um todo, uma vez que são realizadas à margem da legislação urbanística e ambiental. O poder público precisa agir rapidamente para impedir a instalação de loteamentos clandestinos, pois essas ocupações desordenadas têm como consequência a impermeabilização do solo, poluição visual, ausência de saneamento ambiental, entre outros problemas muitas vezes insanáveis.”, concluiu.