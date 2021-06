Ações de limpeza e recuperação do município serão levadas a mais 25 locais de Volta Redonda nos próximos dias

Idealizado para recuperar e manter a limpeza de vias públicas e próprios públicos de toda a cidade, o projeto Reconstruindo VR, oficialmente lançado em março deste ano, já passou por 84 bairros de Volta Redonda. A marca foi atingida neste início do mês de junho, mas mesmo os bairros já visitados serão novamente beneficiados, pois o projeto de manutenção é permanente.

As ações de cuidado da cidade começaram exatamente nos primeiros dias deste novo governo, mas ganharam maior fôlego com a instituição do projeto. Os serviços são coordenados pela Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI), que mantém um cronograma de ações diárias e já tem programado o atendimento para mais 25 bairros de Volta Redonda.

Em pouco menos de seis meses, a população já percebe a diferença em todos os pontos da cidade, segundo o secretário da pasta, Jerônimo Telles.

“Todos os dias, uma equipe de servidores é direcionada para cuidar de uma localidade da cidade. Encontramos muitos problemas, quando assumimos o governo, nas ruas da cidade. Havia mato alto, entulhos depositados em vias públicas e sobre calçadas, buracos, pedidos de troca de manilhas de rede de água pluvial, necessidades da limpeza das margens de córregos e podas de árvores, entre outros. A cidade estava abandonada, mas arregaçamos a manga e estamos atuando em toda a cidade”, informa o secretário da SMI.

A equipe do Reconstruindo VR é formada por 150 servidores que saem da secretaria às 7h, param para almoçar por volta de 11h e só concluem o dia às 17h. O projeto oferece café da manhã e almoço, que são entregues em marmitex. “São dias de muito trabalho, mas estamos organizando a cidade. Volta Redonda não merece ficar abandonada”, acrescenta o secretário, frisando que os serviços principais do Reconstruindo VR são capina, roçada, poda de árvore, limpeza de ruas e tapa-buraco.

Ainda segundo Telles, não há previsão de concluir o serviço, pois a cidade é grande, e muitas vezes, a equipe precisa voltar outras vezes ao local que já esteve há dois ou três meses. “Já fizemos limpeza e roçada por mais de duas vezes na Avenida dos Trabalhadores, na Praça Oscar Cardoso, Praça dos Amigos, canteiro do bairro Santo Agostinho e em muitos outros pontos da cidade, que são centrais”, salienta o secretário, que conta com a colaboração da população para a manutenção da limpeza da cidade.

“Pedimos aos moradores da cidade que sejam conscientes e não joguem lixo nas ruas e nem entulhos em locais inadequados. Se todos colaborarem, vamos manter nossa cidade sempre limpa e bonita”, pede o secretário. Fotos: Divulgação/Secom PMVR