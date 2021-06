Setor de Serviços deve gerar mais empregos e renda em Volta Redonda

Responsável por 30% dos postos de trabalhos abertos no primeiro quadrimestre do ano, ramo já acumula 471 novas vagas em 2021

Volta Redonda conseguiu em quatro meses reverter a perda de empregos ocorrida em 2020. Desde janeiro deste ano, a cidade vem registrando um saldo positivo, segundo dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados). E um dos setores fortes tem sido o de Serviços, que já é responsável por 30% dos postos de trabalho abertos no quadrimestre. E graças ao trabalho de captação promovido pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo (SMDET), o setor deve gerar mais 2 mil empregos na cidade ao longo do ano. Uma empresa de Call Center acaba de confirmar que irá se mudar para Volta Redonda.

Atualmente com dois mil empregados, a expectativa dos dirigentes é que mais duas mil pessoas sejam contratadas ao longo do ano, a partir da mudança. O anúncio da vinda do novo empreendimento foi feito no início desta semana pelo prefeito Antonio Francisco Neto. O chefe do Executivo recebeu representantes da Youtility em seu gabinete. Hoje, a prestadora de serviços de telemarketing fica em uma cidade vizinha, mas a mudança deve ser concretizada até o fim de julho.

“A empresa tem atualmente dois mil empregos e vai chegar a quatro mil. Além disso, e muito importante, vamos poder arrecadar quase R$ 1,5 milhão em ISS (Imposto Sobre Serviço) a mais”, ressaltou Neto.

De acordo com o secretário municipal de Desenvolvimento e Turismo, Sérgio Sodré, a pasta tem buscado fortalecer todos os setores da economia, com intuito de gerar empregos e favorecer o crescimento de Volta Redonda e região.

“O aquecimento de um determinado setor, evidentemente vai ajudar no outro. E o setor de Serviços está bem. No quadrimestre ele é responsável por 30% dos postos de trabalho gerados em Volta Redonda e a tendência é que essa empregabilidade aumente”, destacou Sodré.

A Youtility em Volta Redonda ficará na antiga loja do Ponto Frio, próximo à Avenida Amaral Peixoto, no Centro. As obras da nova sede já estão na reta final.