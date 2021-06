Cão pitbull mata idosa em Pinheiral

Um cão da raça pitbull atacou e matou a idosa identificada como sendo Maria das Graças Vallim Segreto, de 73 anos, na manhã desta quinta-feira, em sua residência n Rua Justino Ribeiro, no Centro de Pinheiral. Populares informaram que a mulher ficou bastante machucada com o ataca do cão raivoso. Ela sofreu vários ferimentos graves.

Segundo a ocorrência policial, os agentes foram acionados para verificar uma informação de que a mulher teria sido atacada pelo cão. A idosa foi socorrido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), para o Hospital de Pinheiral. A idosa não resistiu aos ferimentos. O cão foi retirado da residência e levado para o Setor de Zoonozes, de Volta Redonda.