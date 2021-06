Durante encontro, foram anunciados parcerias e investimentos no município

Nesta quinta-feira (10), o prefeito de Barra Mansa, Rodrigo Drable, recebeu o governador do Estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, para apresentar os avanços realizados no município e alinhar futuras parcerias e investimentos. Durante o encontro, Castro teve a oportunidade de conhecer as ações de vacinação contra a Covid-19, o Projeto Música nas Escolas, a Clínica de Oncologia de Barra Mansa (Oncobarra), além de acompanhar a execução das obras de readequação ferroviária do Pátio de Manobras, a restauração do Palácio Barão de Guapy, a instalação das novas UTIs (Unidades de Terapia Intensiva) da Santa Casa e a fabricação do premiado Gin Amázzoni Maniuara, no distrito de Floriano.

Participaram das visitas a vice-prefeita Fátima Lima, deputados federais e estaduais, secretários estaduais, vereadores, secretários municipais e representantes de entidades de classe.

A visita teve início no Parque da Cidade, onde acontece a vacinação contra a Covid-19 em sistema drive-thru e na tenda destinada à vacinação de pedestres. Nesta quinta-feira, foi iniciada a aplicação da primeira dose do antígeno em motoristas e cobradores de transporte coletivo rodoviário, como também foi dada continuidade ao processo de imunização de mulheres de 59 anos. Ainda no Parque da Cidade, Cláudio Castro prestigiou a apresentação da banda do Música nas Escolas e conheceu as salas de ensaio do projeto.

A comitiva seguiu para um galpão férreo, localizado próximo ao bairro Roberto Silveira. Drable explicou os projetos para o local. “Este é um galpão que era visto como um problema, uma área ocupada pelo tráfico e consumo de drogas, um espaço próximo à prefeitura, mas completamente degradado. Com as intervenções que estão acontecendo, pode se tornar um equipamento importante para a cidade, sendo utilizado para o turismo e a gastronomia. A gente pode ter aqui uma área de restaurantes, com estacionamento em volta. Aproveito para apresentar o local ao nosso secretário de Turismo do Estado, Gustavo Tutuca, e ao nosso governador a fim de que nos ajudem a pensar e executar um projeto a ser desenvolvido em uma área nobre da cidade e que pode se tornar realmente um atrativo muito importante, um novo ativo da cidade para o turismo”.

Cláudio Castro firmou o interesse e o compromisso em apoiar o projeto. “Vamos aproveitar esse tempo do Estado, que é um período de investimento, para a gente também investir em Barra Mansa”, declarou.

O prefeito e o governador seguiram para as instalações do antigo Restaurante Cidadão, no Centro, equipamento público fechado há mais de cinco anos e que há um projeto para ser reaberto à população. Eles percorreram a Avenida Joaquim Leite e a Rua Duque de Caxias, chegando ao Palácio Barão de Guapy, onde foi realizada uma solenidade. O prédio histórico está passando por uma restauração completa. As obras preservam as características arquitetônicas originais e incluem a recuperação da fachada e do piso térreo, pintura, nova rede elétrica, climatização e uma área de lazer.

Durante seu pronunciamento, Rodrigo Drable lembrou do descaso e abandono que o município enfrentava antes da atual gestão. “O Pátio de Manobras tem registros de discussão sobre a necessidade da sua readequação no início do século passado. Esse prédio (Palácio Barão de Guapy) estava caindo, essa rua ainda era aberta, e eu vivi tempos com o coração apertado temendo que nós perdermos um patrimônio como esse. O jardim completamente decrépito. Nós tínhamos uma saúde que não funcionava e o barra-mansense, quando ficava doente, ia buscar atendimento em Volta Redonda. Esse fluxo mudou, governador. Quando nós assumimos a prefeitura em 2017, a gente pegou uma realidade muito difícil, mas com um grupo muito determinado a fazer as coisas darem certo”.

Drable pontuou as melhorias feitas em Barra Mansa. “A saúde que não funcionava se tornou referência na região, não só agora com a pandemia da Covid. Nós temos o maior serviço cardíaco do estado, temos o Hospital do Câncer que salva vidas. Essa realidade foi transformada quando nosso secretário de Saúde, Dr. Sérgio Gomes, sonhou em ter em Barra Mansa um Hospital do Câncer e nós atendemos com extrema qualidade, inclusive pacientes de várias localidades do Estado. E eu posso falar isso do serviço cardíaco e também da hemodiálise. Os postos de saúde que nós estamos construindo e reformando são modelos melhores do que muita clínica particular. Nós tínhamos duas UPAs fechadas. Agora, o Ministério da Saúde apontou a UPA Centro como a quarta mais produtiva do Brasil e custa menos da metade do que custava há cinco anos atrás”.

O prefeito também apresentou uma carta de agradecimento ao governador e a projeção feita pelo arquiteto Sandro Gomide para que o Parque da Cidade se torne um espaço cultural, esportivo e de lazer.

Finalizando, Drable anunciou a implementação de um sistema de compliance, através do desenvolvimento de um decreto que estabelece as normas sobre o procedimento de responsabilização no âmbito da administração direta e indireta em Barra Mansa.

Cláudio Castro destacou a parceria com Rodrigo Drable e apontou os problemas enfrentados quando assumiu o Estado. “Eu e o prefeito já havíamos ensaiado essa visita há algum um tempo, em 2019, onde as enchentes tinham castigado bastante a cidade. Dessa vez, já como governador, tenho a oportunidade de andar, de conhecer a realidade da cidade, o dia a dia, o que passa. Quando eu vejo um prefeito já reeleito, falando em governança, em compliance, novas práticas, me alegra muito, até porque é exatamente um pouco do que a gente vem fazendo nos últimos nove meses. No dia que eu assumi, a gente tinha um déficit enorme, de R$6,8 bilhões de reais. Nós decidimos, prefeito, fazer o que o senhor está fazendo agora. O pessoal fala de compliance, novas práticas, isso é se obrigar a fazer coisas que, às vezes, dificultam até as próprias entregas que a gente quer fazer. E foi essa a decisão que nós tomamos naquela época. E para encurtar um pouco a história, graças a inúmeras medidas como essa que o prefeito tem falado hoje, tem nove meses que você não ouve sobre um caso de corrupção no Governo do Estado. Não há mais espaço hoje para aventureiros no serviço público. A gente toca a administração pública com seriedade ou nenhuma dessas realizações que estamos vendo hoje aqui seriam possíveis de acontecerem”.

O governador anunciou novos investimentos em Barra Mansa. “Fizemos um grande projeto concessionando a Cedae, mas esse dinheiro será gasto em todos os municípios e Barra Mansa terá o seu quinhão. É o meu compromisso com o senhor, prefeito. Estamos olhando os projetos que mais têm impacto na vida da população”

Rodrigo Drable e Cláudio Castro seguiram para a Santa Casa de Misericórdia, onde o governador conheceu os serviços oferecidos na Oncobarra e a implantação do novo Centro de Tratamento Intensivo (CTI), permitindo o aumento de cirurgias cardíacas, oncológicas, entre outros procedimentos. O novo espaço contará com leitos de UTI, centro cirúrgico e pronto socorro.

Encerrando a visita, Drable e Cláudio Castro foram a Floriano, onde visitaram a fábrica do Gin Amázzoni Maniuara, considerado o melhor destilado de 2021 pelo World Gin Awards, em Londres.