O Fisioterapeuta e professor universitário Rodrigo Peixoto, nascido em Valença e radicado em Volta Redonda, ministrou na tarde de sexta-feira (11/06) no Centro de Treinamentos George Helal (Ninho do Urubu), no Rio de Janeiro uma palestra para profissionais e estagiários das áreas de preparação física e fisioterapia das categorias de base do Flamengo, que teve como tema: Sistemas Dinâmicos e diminuição de risco de lesões.

Rodrigo que é mestre em biomecânica recebeu o convite para a palestra do Coordenador de Fisiologia do Flamengo – Lucas Albuquerque. Durante o encontro o profissional do sul fluminense falou sobre, novas ferramentas de preparação física que são importantes para colaborar com obtenção de melhores desempenhos e reduzem o percentual de lesões dos atletas de base, que estão em fase de desenvolvimento físico e técnico.

Rodrigo elogiou a estrutura do Flamengo e agradeceu o convite para palestrar aos profissionais do clube.

– O Flamengo possui uma estrutura fantástica e cuida muito bem dos profissionais e estagiários que atuam nas suas equipes de base, isso justifica os diversos títulos que o clube vem conquistando nos últimos anos nas categorias de base. Agradeço muito ao Lucas pelo convite e foi uma honra ter palestrado e trocado conhecimentos com todos que participaram da palestra, agradeceu Rodrigo.