Policiais civis prenderam nesta sexta-feira, um homem, de 57 anos, suspeito de estupro de vulnerável com diversas vítimas, em Paraíba do Sul. O suspeito foi preso por policiai civis e militares no bairro bela Vista.

Segundo a Polícia Civil, o suspeito dava desculpas para convencer as meninas a terem elações sexuais com ele.

O suspeito teve a prisão temporária decretada pelo Ministério Público. O homem foi levado para a delegacia e pode pegar até 12 anos de prisão. Foto: Polícia Civil