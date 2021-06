Uma decisão judicial, em caráter liminar, numa ação movida pelo Sindpass (Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros), que contesta a concessão da gratuidade para esta faixa do público sem fonte de custeio, cancelou a gratuidade no transporte público municipal em Volta Redonda para idosos entre 60 e 64 anos.

A prefeitura de Volta Redonda disse que vai recorrer da decisão. P prefeitura emitiu uma nota dizendo que vai tentar anula a decisão.

Comunicado Importante

A Prefeitura de Volta Redonda, através da Procuradoria Geral do Município, confirma que já entrou com recurso para tentar anular uma decisão judicial (em caráter liminar) que cancelou a gratuidade no transporte público municipal para idosos entre 60 e 64 anos.

A Prefeitura de Volta Redonda foi notificada nesta sexta-feira, dia 11, de tal decisão, que é oriunda de uma ação proposta pelas empresas que fazem o transporte de passageiros na cidade. O recurso foi interposto no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.

A Prefeitura de Volta Redonda é publicamente favorável à concessão da gratuidade e seguirá defendendo os interesses dos idosos nesta e em outras questões.