Curso é parte da programação de comemoração à Semana do Meio Ambiente

Na manhã desta quinta-feira, 10, 15 atiradores do Tiro de Guerra (TG) de Barra Mansa receberam seus diplomas pela finalização do curso de combate e prevenção a incêndios florestais, que faz parte da programação de comemoração à Semana do Meio Ambiente que se encerrou nesta quarta (09). O evento ocorreu no Parque da Cidade e contou com a presença da vice-prefeita, Fátima Lima, do secretário de Meio Ambiente, Vinicius Azevedo, da presidente do Conselho de Meio Ambiente, Juliana de Souza e do Comandante do Tiro de Guerra, Sargento Leandro Furtado.

A vice-prefeita Fátima Lima entregou os certificados em nome do prefeito Rodrigo Drable e agradeceu a iniciativa dos jovens do TG. “Agradeço muito ao sargento pelo trabalho que ele desenvolveu em nosso município durante esse período. Nós sempre podemos contar com a juventude do TG para nos ajudar nos piores momentos. Participar de formaturas é sempre muito importante. Eu disse a eles para não valorizarem somente o papel que receberam, mas sim tudo o que aprenderam dentro do curso, pois são valores que agregarão para a vida de cada um”.

Fátima ainda destacou a importância do cuidado com a natureza. “Quando nós cuidamos de tudo que está relacionado ao meio ambiente, nós zelamos pela nossa vida e a do próximo. Em Barra Mansa nós temos ações coordenadas pelo nosso secretário, juntamente com o conselho, para valorizar e cuidar do nosso meio ambiente. Enquanto muitas pessoas estão queimando e poluindo o meio ambiente, esses jovens estão preocupados com a vida”.

O secretário Vinicius Azevedo falou sobre as ações que serão realizadas após a formação dos agentes. “Agora nós iremos buscar alguns candidatos para a formação da nossa brigada voluntária municipal, que é parte do nosso programa de combate e proteção a incêndios em áreas rurais e florestais do município. Nós já estamos fazendo monitoramento desses locais, porém, não adianta monitorar se não tiver como combater um foco ou uma queimada. Esse é o objetivo da brigada. Os jovens do TG são muito disciplinados, têm muita boa vontade e são instruídos, então é uma grande parceria”.

Leandro Furtado, Sargento do TG, destacou os aprendizados vivenciados durante a semana. “O Tiro de Guerra participou de toda essa programação do município de Barra Mansa, como também o plantio de árvores frutíferas na cidade, a convite da secretaria de Meio Ambiente. Nós já havíamos participado do curso de formação de bombeiros contra incêndios florestais também para apoiar o município. O TG está antenado nas questões ambientais da cidade”.

A presidente do Conselho de Meio Ambiente e representante do Sindicato Rural, Juliana de Souza, falou sobre a criação dos cursos. “Através de uma parceria com o Senar (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural) nós trazemos diversos cursos de interesse do município, como esse que surgiu por meio da Brigada Voluntária. Ficamos muito felizes por estar trazendo para o Tiro de Guerra e por estar contribuindo com a prevenção do meio ambiente nessa época de seca que é um período mais propício a ter queimadas”. Fotos: Paulo Dimas