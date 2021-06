Profissionais vão atuar na Atenção Primária nas 46 Unidades Básicas de Saúde e da Família (UBSFs)

A Prefeitura de Volta Redonda, através da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), abriu nesta semana a terceira chamada para a contratação para médicos generalistas (clínico geral) para a Atenção Primária na Rede Pública de Saúde. Os profissionais vão atuar dentro das Unidades Básicas de Saúde (UBS) e da Família (UBSF), onde entre outras coisas vão atender e orientar casos suspeitos de Covid-19.

A Atenção Primária é responsável pela coordenação do cuidado, precisa ser a referência em saúde para a população. Volta Redonda conta com 46 Unidades Básicas de Saúde, que realizam atendimento integral a pessoa, incluindo suspeitos de Covid-19.

A contratação a nível emergencial, em decorrência da pandemia da Covid-19, prevê 40 horas semanais com salário de R$ 12 mil (bruto), mais 20% por qualificação e desempenho. Além disso, a prefeitura também está oferecendo por 30 horas semanais R$ 9 mil (bruto) mais 20% por qualificação e desempenho. E por 20 horas semanais R$ 6 mil (bruto) mais 20% por qualificação e desempenho.

Devido ao estado emergencial, a prefeitura poderá contratar os médicos de forma imediata após análise dos currículos, que deverão ser encaminhados para o e-mail: dab.sms@outlook.com. A médica de família da Secretaria Municipal de Saúde, Silvia Mello dos Santos, explicou sobre a nova contratação.

“Nossa proposta é a contratação de médicos com perfil para o trabalho na Atenção Primária, oferecemos inclusive gratificação por qualificação e desempenho na função; Precisamos completar as equipes de saúde da família do município e acreditamos que a divulgação das vagas seja um caminho para alcançar esses profissionais”, citou Silvia.

A médica comentou ainda que no edital de contratação há possibilidade de adicional por qualificação, de residência ou título em medicina de família e comunidade. Além de pagamentos por plantões extras nas Unidades de Referência no atendimento a casos suspeitos da Covid-19.

“O desempenho será pago conforme o profissional atingir as metas pactuadas pela SMS. Possibilidade de plantões extras no final de semana e feriados nas Unidades de Referência para testagem Covid 1.500.00 por plantão. Possibilidade de complementação de renda com plantões noturnos de 17h às 22h; 5 horas por semana (1 dia) 2.500.00 mês; 10 horas por semana 5.000.00 mês (2 dias); 15 horas por semana 7.500.00 mês (3 dias); 20 horas por semana 10 mil mês (4 dias); 5 horas por semana (1 dia) 2.500.00 mês; 10 horas por semana 5.000.00 mês (2 dias); 15 horas por semana 7.500.00 mês (3 dias) e 20 horas por semana 10 mil mês (4 dias), explicou a médica.