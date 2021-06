Smac reabre o 21º Cras de Volta Redonda

Unidade do bairro Nova Primavera estava fechada há quase um ano e meio; intenção é retomar atividades nos 35 centros sociais até o final do ano

Após realizar obras de revitalização, a Secretaria Municipal de Ação Comunitária (Smac) retomou as atividades do Centro de Referência da Assistência Social (Cras) Celso do Carmo, do bairro Nova Primavera, na manhã desta sexta-feira, dia 11. A unidade é a 21ª reaberta desde o início do ano. A programação da Smac é reabrir até dezembro os 35 Cras q7e estavam fechados ou funcionando precariamente.

O Cras do Nova Primavera abrange também os moradores do Condomínio Parque do Contorno e tem mais de 500 famílias cadastradas. A unidade, além de todos os serviços da assistência social, terá cursos de inclusão digital, aulas de violão e oficinas de geração de renda. “Mesmo antes da pandemia, o Cras estava abandonado. Tinha muito vazamento no telhado e estava difícil da equipe trabalhar”, revelou o presidente da associação de moradores, Júlio César Silva, que aproveitou para pedir que o centro social receba cursos para a comunidade. “Nossas crianças e jovens precisam de mais oportunidades”, reivindicou.

A diretora do Departamento de Proteção Básica, Rosane Marques, destacou que a Smac levará para a unidade projetos importantes. “Teremos projetos da segurança alimentar, da convivência familiar, de inclusão produtiva, culinária, mecânica, e muitas outras atividade que traremos para cá. Vamos colocar este Cras para funcionar, vamos renovar, fazer acontecer e queremos ver a comunidade aqui”, disse a diretora que apresentou aos moradores, ao lado da coordenadora da unidade, Adelvânia Guedes, a equipe que atuará no Cras.

Responsável por destinar emenda parlamentar de R$ 590 mil para investimentos em projetos da cidade, o deputado federal Luiz Lima também participou da cerimônia. “A política social do país começa pelos municípios. As secretarias atendem o cidadão na ponta e com isso, a mudança do Brasil está nas cidades. O secretário Munir está fazendo a diferença e o social de Volta Redonda voltará a crescer. Contem com o meu mandato para trazer benefícios para Volta Redonda”, falou o deputado.

O secretário Munir Francisco agradeceu ao deputado por prestigiar a cerimônia e frisou que atenderá rapidamente o pedido da associação de moradores. “O Cras voltou com força para o bairro e teremos cursos de inclusão produtiva, geração de renda, socioeducativo e vamos trazer, com certeza, novas oficinas para cá. Já começamos a parceria no esporte com o projeto de Tênis da Fundação Beatriz Gama”, relatou o secretário.

Munir, em seu discurso, ainda ressaltou que esteve à frente da assistência social por 12 anos. “Deixamos um legado para a cidade quando saímos da prefeitura em 2016, com toda a estrutura funcionando, e imaginamos que quem assumisse daria continuidade. Mas ao retornarmos em janeiro deste ano tudo estava acabado”, disse o secretário, anunciando que as mudanças já estão acontecendo.

“Arregaçamos a manga e estamos trabalhando para reabrir os 35 Cras até o final do ano e retomar as atividades das cozinhas industriais, os centros de inclusão produtiva e os centros de atendimento as pessoas com deficiência e aos idosos. Isso se deve ao apoio do prefeito Neto, da Câmara de vereadores, do trabalho de excelência da minha equipe, e principalmente pela confiança da população em nosso trabalho”, afirmou Munir.

A dona de casa Abiqueila dos Santos, de 28 anos, ficou feliz com o retorno do Cras. “Tenho três filhos e recebo bolsa família e vou buscar atendimento aqui no Cras”, disse ela. Já a operadora de caixa Ingrid de Arantes, de 32 anos, lembrou que chegou a atuar no projeto “Agente Jovem”, implantado pela Smac em diversos Cras.

“Se eu trabalho hoje é porque eu, além de receber educação em casa, fui preparada por este projeto. Desejo que aqui também tenha iniciativas para ajudar outros garotos e garotas do bairro a encontrar um caminho melhor”, pediu ela.

A cerimônia contou com a presença dos vereadores Cacau da Padaria, Hallison Vitorino, Wander Temponi e Fábio Buchecha, conselheira tutelar, Márcia de Souza Cruz, a secretária de Esportes, Rose Vilela, subcomandante do Corpo de Bombeiros, Major Anderson Cardoso, além dos irmãos do homenageado, Maria Helena do Carmo e Ezequias do Carmo.

Mais inaugurações

Na quinta-feira, dia 17, a Smac fará a reabertura do Albergue Municipal Seu Nadim, no bairro Jardim Paraíba e no dia 18, sexta-feira, a unidade do Cras do bairro Retiro terá as atividades retomadas. Ambas as inaugurações começarão às 10h.