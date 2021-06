Morre Roosevelt Brasil, ex-prefeito de Barra Mansa

O ex-prefeito de Barra Mansa, Roosevelt Brasil, de 62 anos, morreu no início da noite deste sábado, na Santa Casa de Misericórdia, em Barra Mansa. O ex-prefeito sofreu uma parada cardiorrespiratória e foi levado as pressas para a unidade hospitalar, onde não resistiu e foi a óbito.

O ex-prefeito deixa a esposa, Tânia Brasil, filhos e netos. O velório dele será restrito à família e vai acontecer na noite deste sábado, em uma igreja evangélica do bairro Ano Bom. Roosevelt foi prefeito de Barra Mansa por dois mandatos, entre 2001 e 2008,

HISTÓRIA

Engº Roosevelt Brasil Fonseca nasceu em 31 de maio de 1959 em São José do Calçado no Estado do Espírito Santo, pouco tempo depois a sua família radicou-se no município vizinho de Apiacá (ES). Prestou vestibular pelo sistema CesGranrio para o curso de Engenharia Civil (vestibular era integrado) e Roosevelt passou para a FERP – atual UGB em Barra do Piraí, no limite com Valença. Em 1977 estudou naquela instituição e por isso residiu em Barra do Piraí. Durante o curso foi trabalhar em Volta Redonda, onde morou. Roosevelt também participou do Plano de Expansão III da CSN em Volta Redonda.

Passou a residir em Barra Mansa a partir de julho de 1983, para trabalhar no SAAE (Serviço Autônomo de Água e Esgoto), onde fez carreira: foi gerente, diretor técnico e diretor presidente. Ficou por lá até 1992.

Também foi professor de hidráulica na UniFOA em Volta Redonda, em1988. O ex-prefeito fez pós-graduação na FGV em Administração Financeira, em 1991 e Administração Pública, em 1992. Roosevelt foi proprietário de uma pequena loja no bairro Ano Bom.

Rodrigo Drable lamenta a morte de Roosevelt

NOTA DE PESAR

A Prefeitura de Barra Mansa recebe com pesar a notícia do falecimento do ex-prefeito Roosevelt Brasil aos 62 anos, no fim desta tarde de sábado, 12 de junho. Roosevelt atuou como prefeito por 8 anos, de 2001 a 2008. Formado em engenharia civil, atualmente era conselheiro da Agenersa (Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro). O ex-gestor municipal foi levado ao hospital Santa Casa de Misericórdia, onde sofreu uma parada cardiorrespiratória. Ele deixa a esposa Tânia Brasil, filhos e netos. O Prefeito Rodrigo Drable e todos os servidores do município lamentam a perda e prestam suas sinceras condolências e solidariedade aos familiares e amigos. Devido ao ocorrido, o chefe do Executivo decreta luto de três dias no município de Barra Mansa.

Rodrigo Drable

O prefeito Rodrigo Drable lamentou a morte de Roosevelt nas redes sociais e decretou luto de três dias. “Acabo de receber a notícia do falecimento do Ex-prefeito Roosevelt Brasil. Prefeito por duas vezes, funcionário público e pai de família. Roosevelt parte, deixando seu nome na história da cidade. Minhas condolências à família, viúva, filhos, netos, e seu irmão, meu amigo Anderson. Decreto luto oficial por 3 dias”, postou.

MARCELO CABELEIREIRO TAMBÉM LAMENTOU NAS REDES SOCIAIS A MORTE DE ROOSEVELT

O deputado estadual Marcelo Cabeleireiro (DC) foi o primeiro político de Barra Mansa a se manifestar sobre a morte do ex-prefeito. Em nota, ele afirmou. “Lamento profundamente o falecimento do ex-prefeito de Barra Mansa, Roosevelt Brasil, neste sábado (12). Um dos gestores mais reconhecidos pelo trabalho feito à frente da prefeitura, durante seus dois mandatos (2001-2008). Tive o prazer de aprender muito com o Roosevelt durante o tempo em que estive na Câmara Municipal e ele governava a cidade. Fomos eleitos juntos em 2000 e apesar das diferenças políticas que já houveram, sempre o admirei como homem de garra, sempre disposto a ajudar Barra Mansa! À sua esposa Tânia, aos seus filhos e todos os familiares, deixo meus mais profundos sentimentos e peço a Deus que dê muita força a todos vocês neste momento de dor”. concluiu.