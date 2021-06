Polícia Militar apreende drogas no bairro Coqueiros

Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreenderam no início da noite deste sábado, rádios transmissores e drogas na Alameda 7, no bairro Coqueiros, em Volta Redonda. Segundo fontes ligadas a PM, os agentes do Serviço Reservado foram ao local para verificar informações que no imóvel funcionaria uma central para carregamento de rádios transmissores do tráfico do bairro

Com a chegada dos policiais militares, dois suspeitos fugiram pulando telhados das casas. Dentro da residência, os policiais apreenderam 240 pinos de cocaína, 184 trouxinhas de maconha, 13 rádios transmissores, oito bases carregadores e 10 baterias. Foto: PM/Divulgação