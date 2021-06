E as doses de esperança continuam a ser aplicadas em Volta Redonda. A cidade lidera o ranking entre as maiores do estado em percentual de vacinados com a primeira dose na luta contra a Covid-19. Neste sábado (12), funcionários da Secretaria Municipal de Saúde vacinaram moradores de 58 e 59 anos sem comorbidades; grávidas acima de 18 anos; mulheres que tenham dado à luz em até 45 dias e motoristas de táxi e do transporte escolar. Duas mil trezentas e dezessete doses foram aplicadas em mais uma etapa do drive-thru na Ilha São João.

Ao todo, Volta Redonda já aplicou 137.749 doses; com previsão de que a partir da próxima semana, o número de vacinados com a primeira aplicação ultrapasse os 100 mil. O município tem uma população estimada em 273.988 habitantes.

Apesar do avanço da vacinação e a queda no índice de internação, os cuidados com a higiene, o distanciamento social e o uso de máscaras devem continuar como frisou o coordenador de Vigilância em Saúde, Carlos Vasconcellos.

“As variantes, principalmente, causam muitas mortes e estão se propagando. A queda no índice de internação é um bom sinal, mas nem de longe é algo que nos permite relaxar. Devemos manter os cuidados sanitários. É preciso que a população faça a parte dela: não descuide”, ressaltou o médico sanitarista.

A vacinação segue na segunda-feira (14) nos postos de saúde da cidade, com exceção dos polos Covid que ficam nos bairros: 249, São João, Volta Grande, Siderlândia e Vila Mury. As pessoas devem procurar atendimento após às 10h. Fotos: Geraldo Gonçalves/ Secom PMVR