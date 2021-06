A Santa Casa de Misericórdia de Barra Mansa recebeu o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, na tarde desta quinta-feira (10). O objetivo da visita, guiada pelo provedor do hospital, Dr. Getúlio Pereira, foi apresentar ao chefe do Executivo estadual os projetos de reforma e ampliação da instituição.

Durante sua fala, no novo hall de espera, Cláudio Castro destacou a importância desse comprometimento em investir no hospital. O governador se surpreendeu com a alta qualidade e agradeceu pela oportunidade. Ele afirmou que o governo estadual está de portas abertas para ajudar a instituição a avançar cada vez mais.

“Agradecer ao Dr. Getúlio, porque é uma oportunidade de conhecer projetos maravilhosos como esse e que com certeza impactam diretamente na vida da nossa população. O Estado está aí de coração e portas abertas para tornar esse projeto viável”, afirmou Cláudio Castro, após conhecer parte das benfeitorias.

Para o provedor da Santa Casa, Dr. Getúlio Pereira, foi uma grande honra esse prestígio e reconhecimento dos projetos que estão em andamento. Como a nova fachada, central de internação para convênio, pronto-socorro convênio, central de internação SUS e pronto-socorro SUS.

“Somos um hospital particular de portas abertas para atender os pacientes do SUS. E nosso preparo diante da pandemia foi fundamental para ajudar a cidade a seguir aberta. Pois em paralelo a esses avanços, enfrentamos a Covid-19 com muita estrutura. Agradeço ao governador, prefeito, secretário de Saúde, deputados e todos que estiveram presentes. Pelo apoio e reconhecimento ao nosso trabalho”, expressou Dr. Getúlio.

Na ocasião, o prefeito, Rodrigo Drable, também falou sobre o orgulho da equipe que está à frente da Santa Casa. E também estiveram presentes o diretor executivo da Santa Casa, Fernando Moreira, a vice-prefeita, Fátima Lima, o secretário municipal de Saúde, Sérgio Gomes, e o vereador Luiz Furlani. E ainda os deputados estaduais Marcelo Cabeleireiro, Gustavo Tutuca e Noel de Carvalho, além dos deputados federais Antônio Furtado e Dr. Luiz Antônio Corrêa.

Ao final da visita, Cláudio Castro ainda ressaltou: “É um hospital lindíssimo, é uma surpresa ver tanta qualidade. É um grande respeito à população, com alta qualidade, alto carinho. Essas reformas agora vão atender ainda melhor a população e aumentar oferta, com a qualidade que o povo merece e precisa”, avaliou.