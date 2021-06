Suspeito de furto em Resende é preso pela PRF em Casemiro de Abreu

Policiais rodoviários federais (PRF) da 8ª Delegacia da PRF, da região de Campos de Goytacazes, prenderam no final da manhã deste sábado, por volta das 11h20min, na altura do km 203 da BR-101, no município de Casimiro de Abreu, um homem que teria furtado equipamentos de um sítio em Resende.

A PRF de Campos dos Goytacazes recebeu a informação sobre o furto praticado pelo homem conduzindo um Fiat Idea, com três ocupantes, na cidade de Resende. Os agentes passaram a fazer uma fiscalização mais efetiva e conseguiram abordar o veículo.

Durante abordagem, o condutor alegou que estaria indo para Rio das Ostras para passar o fim de semana, que na segunda feira realizaria um serviço de construção na casa de uma amiga da esposa, que os equipamentos havia pegado emprestado em uma obra.

Diante dos fatos, os suspeitos foram detidos e a ocorrência foi encaminhada para a 121ª Delegacia de Polícia de Casimiro de Abreu. Durante depoimento o motorista assumiu o furto e isentou a esposa e ou outro ocupante do veículo.

O dono dos equipamentos seguiu para Rio das Ostras para recuperar os produtos de furto. O material foi apreendido e será devolvido ao proprietário. O motorista vai responder ao processo de furto em liberdade.