O vereador Paulo da Gráfica e o prefeito Rodrigo Drable visitaram nesta sexta-feira, 11, as obras da nova unidade do Programa Saúde da Família (PSF) Josefa Aparecida Bruno Gavião, no bairro Goiabal, e a obra de contenção na entrada do bairro São Pedro, uma área da antiga Litográfica Matarazzo, serviços esses que foram solicitados pelo parlamentar.

O chefe do Executivo revelou estar feliz pela execução desses dois serviços. “A obra do PSF será entregue com padrão de excelência, assim como todos os outros que entregamos em outros bairros. Já o problema do São Pedro, a queda de parte da rua, nos impedia de asfaltar o bairro. Durante anos negociamos com a empresa responsável para que ela fizesse a obra dentro da sua área e, com isso, nos permitisse fazer a melhoria na infraestrutura do bairro. Estamos todos muito felizes com isso e gratos por, enfim, a empresa estar corrigindo esse problema. Com a conclusão desse muro, faremos não só o asfaltamento das vias, mas a revitalização do bairro”, comemorou Drable.

O vereador Paulo da Gráfica agradeceu o prefeito por atender seus pedidos. “Quero agradecer o Rodrigo e toda a sua equipe que não têm medido esforços para atender as reivindicações dos moradores do Goiabal, São Pedro, Santa Clara e adjacências. O asfalto no bairro São Pedro é um sonho antigo e que agora está prestes a se realizar”, concluiu. Foto: Divulgação