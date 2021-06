Policias militares, do DPO (Santanésia), estavam em patrulhamento no sábado, por volta das 15h20min, quando depararam com um suspeito na Avenida Darcy Vargas, nas proximidades da A Schweitzer, no bairro Santanésia, em Piraí.

Durante revista, os agentes apreenderam um tablete pequeno de maconha, dois cigarros artesanais da mesma droga e embalagens tipo seda.

O suspeito e as drogas foram levadas para a Delegacia de Polícia, de Piraí.