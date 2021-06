Em Pinheiral, o sábado amanheceu cheio de disposição. Idealizado pela Secretaria de Esporte, Cultura, Lazer, Juventude e Turismo, em parceria com a Universidade de Vassouras, foi realizado nesta manhã, 12 de junho, o ‘Passeio Ciclístico Solidário’, como parte da programação de comemoração dos 26 anos de emancipação do município. Além disso, após a finalização do passeio ciclístico, foi disponibilizada um aulão de ginástica de trampolim com um atleta da Delegação dos Atletas de Pinheiral e os estagiários da Universidade de Vassouras.

Com concentração na Praça Brasil (centro) a ação percorreu as principais ruas e pontos turísticos da cidade, totalizando 6 quilômetros de percurso e possibilitando aos moradores a vivência prática da realização de eventos esportivos, além da arrecadação de alimentos que serão doados para o Recanto de Velhinhos da cidade. Vale ressaltar que após a finalização, todos os participantes foram contemplados com certificado e lanche.

Sediene Maia, vice-prefeita de Pinheiral, falou sobre a realização da atividade durante o mês de aniversário do município.