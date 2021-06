Projeto Rede visa reduzir em 20% o consumo e diminuir os gastos públicos

De acordo com a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), maio foi o primeiro mês da estação seca nas principais bacias hidrográficas e junho já começou com os principais reservatórios em níveis mais baixos para essa época do ano. Em função da dificuldade na geração de energia e possíveis problemas no abastecimento, a Prefeitura de Volta Redonda, através do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae-VR), vai implementar em toda sua estrutura o projeto Rede (Recuperação de Energia), para agir preventivamente, promovendo economia de energia e redução nos gastos públicos.

De acordo com o presidente do Saae-VR, Paulo Cesar de Souza, o PC, a ideia é reduzir o consumo de energia elétrica através de ações simples, baseadas em mudanças comportamentais, sem investimentos.

“Queremos reduzir em 20% o consumo de energia até o final deste ano. Todo esse trabalho está sendo feito com o objetivo de poupar, diminuir desperdício. E para isso contamos com a colaboração de todos os servidores”, afirmou PC.

Paulo Cesar de Souza afirmou que a comissão de monitoramento do setor elétrico autorizou o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) a utilizar todos os recursos possíveis para poupar os reservatórios, criando alternativas para que eles não abaixem mais do que o nível que está.

“Os reservatórios da região Sudeste fecharam agora com 33,7% da sua capacidade de gerar energia. Fazendo uma comparação com maio de 2015, que era 34,6%, a gente está abaixo do valor obtido naquela época. Nesses últimos meses, estamos com a pior situação. Através do Rede, estamos criando essa alternativa, que não se trata de uma posição temporária, transitória, e sim de educação e sustentabilidade”, explicou o presidente do Saae-VR.

Rede vai propor mudança de comportamento

O sistema Rede será a ferramenta usada em conjunto pelos servidores públicos para controlar e reduzir o consumo energético, também promovendo economia nos gastos da administração municipal. O projeto envolve coleta e avaliação diária de dados de consumo nos pontos pré-estabelecidos, com lançamentos no sistema disponível no site do Saae-VR. A coleta será feita diariamente em cada unidade definida pelos secretários e gestores de cada pasta, com acompanhamento da equipe do Saae-VR.

Também serão implementadas ações individuais e coletivas que visam a mudança de comportamento. Dentre as sugestões estão: instalação de películas bloqueadoras solares nos vidros das janelas; desligamento de luzes e utilização de luz natural sempre que possível, melhorando a circulação de ar; entre outras.

O prefeito Antonio Francisco Neto elogiou o projeto, afirmando que todas as formas de economia para os cofres públicos são importantes neste momento em que o município atravessa dificuldades financeiras.

“É um projeto muito importante e que vai funcionar com a união de esforços de nossas equipes. Também já iniciamos a troca das lâmpadas dos postes por modelos de LED, que consomem menos energia e geram economia, além de serem mais potentes. Além de econômicas, são medidas que melhoram a qualidade de vida de todos”, lembrou o prefeito. Fotos: Geraldo Gonçalves – Secom/PMVR.