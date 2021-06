O vereador de Barra Mansa, José Marques, de 74 anos, sofreu um acidente na noite de sábado (12) em Rio Claro. O carro em que ele estava capotou várias vezes na estrada de Pouso Seco, distrito da cidade, e foi parar perto de uma ribanceira.

Ele não ficou ferido. Nas redes sociais, o parlamentar se manifestou. “Agradeço a Deus pelo dom da vida. O senhor me livrou de um gravíssimo acidente no início da noite de ontem na altura da curva da morte em Pouso Seco. Depois do carro capotar varias vezes e se perder na ribanceira, estou aqui, ao lado da família e sem nenhum arranhão sequer. MILAGRE é a palavra que define o amor de Deus por mim”, disse. José Marques é pai do ex-prefeito de Porto Real, Ailton Marques.