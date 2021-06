A equipe do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Barra Mansa (Saae-BM) realizou na sexta-feira, no bairro Paraíso de Cima a instalação de mais de 100 hidrômetros dos 240 previstos, em moradias do Minha Casa Minha Vida. O trabalho já havia sido iniciado em residências do conjunto habitacional no bairro Santa Izabel, onde foram instalados 300 dos 440 aparelhos. A previsão é de que o restante seja colocado na semana que vem.

A ação visa realizar a cobrança de água de forma justa e igualitária para todos os residentes. Os moradores dos bairros contemplados que ainda não solicitaram o serviço, devem se dirigir ao atendimento do Saae-BM no Rodoviária Shopping, na Avenida Joaquim Leite, nº 117, Centro, para realizarem o pedido.