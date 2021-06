A Prefeitura de Barra Mansa, através da Secretaria de Saúde, dará continuidade à vacinação contra a Covid-19 nesta terça-feira, 15. A ação será direcionada para homens e mulheres de 57 anos, como também para quem tem a segunda dose agendada de AstraZeneca. O horário será dividido em dois, sendo de 08h às 12h para mulheres e 12h às 16h homens.

Na segunda-feira, 14, homens de 58 anos e estagiários da área da saúde, que atuam no atendimento a pacientes, receberam a primeira dose do imunizante. Também foram atendidas pessoas com a segunda dose agendada.

No total, já foram aplicadas 77.869 vacinas, sendo 54.246 da primeira dose e 23.623 vacinados com ambas as doses.