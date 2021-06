Carro capota na Beira-Rio, em Volta Redonda

Um Ford Fiesta capotou no final da noite de domingo, por volta das 23 horas, na na Avenida Almirante Adalberto de Barros Nunes (Beira-Rio), nas proximidades do entroncamento da avenida com a Rua das Magnólias, na Vila Mury, em Volta Redonda.

Desgovernado o carro bateu numa árvore e por pouco não caía dentro do Rio Paraíba do Sul. O carro pertence a uma mulher que mora em Dorândia, distrito de Barra do Piraí. Segundo o irmão dela, que estava no local na manhã de hoje, o Fiesta estava sendo dirigido por um mecânico com o qual ela havia deixado o veículo para um reparo.

Ele sofreu ferimentos e foi levado ao Hospital São João Batista, mas não havia detalhes de seu estado de saúde no momento desta publicação. (Foto: Nilson Moura)