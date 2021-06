Equipes atuaram preventivamente na Praça da Colina e balanço contabilizou cerca de 60 estabelecimentos fiscalizados pela cidade

A força-tarefa que fiscaliza as medidas restritivas durante a pandemia de Covid-19 em Volta Redonda fechou o balanço do último fim de semana com dispersão de jovens em dois bairros, além de autuações e notificações de estabelecimentos comerciais. No total, os agentes percorreram 18 bairros e fiscalizaram aproximadamente 60 comércios entre a sexta-feira (11) e o domingo (14).

Na sexta-feira, de acordo com a Guarda Municipal (GMVR), a força-tarefa conseguiu dispersar grupos de jovens que estavam promovendo aglomerações em praças da Morada da Colina e do bairro Voldac. No mesmo dia, os agentes da secretaria de Fazenda (SMF) autuaram um bar no Vila Americana. Foram fiscalizados 20 estabelecimentos e percorridos também os bairros Candelária, Retiro, São Luís, Três Poços, Voldac e Colina.

O balanço de sábado teve ainda dois autos de infração – no Santo Agostinho e Colina – e duas notificações. Foram 21 estabelecimentos fiscalizados, com visitação aos bairros Niterói, Retiro, Vila Santa Cecília, Monte Castelo, Jardim Amália, Morada da Colina, Santo Agostinho, São Geraldo e Colina.

O domingo foi de atuação mais tranquila para a força-tarefa, por conta do baixo movimento em bares e centros comerciais, contabilizando 20 estabelecimentos fiscalizados nos bairros Santa Cruz, Vila Brasília, Belmonte, São Geraldo, Centro, Monte Castelo e Colina.

Atuação constante na Colina

O comandante da Guarda Municipal, João Batista dos Reis, explicou que a força-tarefa elaborou um planejamento para inibir as aglomerações, principalmente na Praça da Colina, para onde muitos jovens seguem após o fechamento de bares e restaurantes em outros bairros. Uma equipe da GMVR fica baseada no local de sexta a domingo.

“Na maioria dos casos, encontramos o pessoal respeitando o decreto. Seguindo nosso planejamento para este fim de semana de Dia dos Namorados, conseguimos controlar o público da praça e dispersar a partir do horário definido em decreto”, afirmou o comandante.

Além de profissionais da GMVR e da SMF, a força-tarefa conta com equipes da Vigilância Sanitária e com o apoio da Polícia Militar (PM) e do Corpo de Bombeiros. Fotos: divulgação Secom/PMVR.