Transmissão será quarta-feira, dia 16, 14h, pela internet

A Coordenadoria Municipal da Juventude e a Secretaria Municipal de Ação Comunitária (Smac) vão realizar uma live sobre o tema “Os Impactos da Lei da Aprendizagem na Erradicação do Trabalho Infanto-juvenil”, no dia 16 de junho, quarta-feira, às 14 horas.

Participarão da live, o secretário municipal de Ação Comunitária, Munir Francisco, assistente social e técnica de referência do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), Ana Carolina Coelho, diretora do Departamento de Proteção Especial da Smac e presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), Denise Alves, e a palestrante será a representante da Fundação CSN, Denise Pereira Martins, gerente de Serviços Educacionais. A mediação da live será da coordenadora municipal da Juventude, Larissa Garcez.

A transmissão será feita em duas plataformas simultâneas: No Youtube, o interessado deve acessar canal da Coordenadoria da Juventude – (coordjuv) e no instagram, a página da Secretaria Municipal de Ação Comunitária @smacvoltaredonda.