MEP leva resultado de sondagem popular sobre Jardim Botânico

O MEP (Movimento Ética na Política) de Volta Redonda vai levar ao prefeito Antônio Francisco Neto o resultado de uma sondagem popular que realizou a respeito do Jardim Botânico inaugurado em novembro do ano passado, na Ilha São João, no governo de Samuca Silva. O local está fechado atualmente.

A sondagem foi realizada entre os dias 5 e 11 deste mês e teve participação de 510 pessoas – o movimento esperava cerca de 400 – na consulta realizada via Google Forms. Entre elas 25% disseram ter visitado o jardim botânico, enquanto outros 35% disseram já ter observado o local mesmo sem ter entrado.

Ainda de acordo com a sondagem, em resposta livre, 31,03% dos que participaram sugeriram que o espaço seja readequado, enquanto 30,17% sugeriram limpeza e manutenção constante e 20% preferem que o espaço seja reaberto conforme o projeto original.

Michel Bastos, mestre em biologia e membro da equipe ambiental do MEP informou que será feito um relatório para o prefeito. “Coube ao movimento fazer a consulta à população, aliás surpreendeu-nos a expressiva participação popular”, disse Michel. (Foto: Evandro Freitas / Arquivo)