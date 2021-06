Polícia Militar prende jovem e apreende adolescente no Santo Agostinho

Policiais militares prenderam dois jovens, de 21 e 19 anos, e um adolescente, de 16, foi apreendido na tarde desta segunda-feira (14) por suspeita de tráfico de drogas na Rua da Caviana, no Morro da Conquista, no bairro Santo Agostinho, em Volta Redonda.

Segundo a Polícia Militar, com eles foram apreendidos 627 pinos de cocaína, 67 trouxinhas de maconha, 21 pedras de crack, 21 frascos de loló e R$ 36 em espécie. Os três suspeitos foram levados junto com as drogas para a Delegacia de Polícia, de Volta Redonda.