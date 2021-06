Uma troca de tiros entre policiais militares e traficantes terminou com um suspeito detido na manhã desta segunda-feira (14) no bairro Padre Josimo, em Volta Redonda. A rua onde ocorreu o confronto não foi informada. Com ele, os policiais apreenderam drogas, arma e munições.

Segundo as primeiras informações da Polícia Militar, os agentes faziam patrulhamento pelo bairro quando se depararam com 10 traficantes, que atiraram contra as guarnições. Os policiais revidaram e, após o confronto terminar, detiveram o suspeito com uma pistola calibre 380, 13 munições, um carregador, sete tabletes de maconha, 21 tambores da mesma droga, 15 tiras de maconha, 167 pinos de cocaína e quatro sacolés da mesma droga. Não havia informações sobre feridos no momento desta publicação.

Além disso, os policiais também apreenderam um celular, um rádio transmissor, uma touca ninja, um par de luvas e um caderno com anotações referentes ao tráfico de drogas. O suspeito e o material foram levados para a delegacia de polícia da cidade, onde o caso foi registrado. (Foto: PM/Divulgação)