Policiais do Serviço Reservado (P2), do GAT 1 e da RPA prenderam no início da tarde desta segunda-feira, cinco suspeitos de tráfico de drogas, na Rua Barão do Rio Branco, no bairro Jardim Belmonte, Volta Redonda.

Policiais foram verificar uma denúncia sobre suspeitos que estariam portando armas e realizando endolação de drogas no local. Os agentes foram até a localidade e fizeram o cerco. Os suspeitos fugiram correndo e teriam disparados várias vezes. Os agentes não revidaram, pois no local havia moradores.

Foram apreendidos duas pistolas, uma granada, rádios comunicadores, celulares, maconha e cocaína. Cinco suspeitos foram levados junto com as drogas para a Delegacia de Polícia, de Volta Redonda.