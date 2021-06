Resende recebe nova remessa com 3.150 doses de vacina contra Covid-19

A Prefeitura de Resende recebeu nesta sexta-feira, dia 11, mais uma remessa de vacinas contra a Covid-19. No total, o município recebeu 3.150 doses, que foram recebidas em Barra Mansa por uma equipe deslocada pela Secretaria Municipal de Saúde. A gestão municipal dá sequência de forma dinâmica à campanha de imunização a fim de escoar rapidamente as vacinas recebidas.

Do total de vacinas recebidas nesta sexta, 2.340 são imunizantes do laboratório da Pfizer e outras 810 são da AstraZeneca. Ambos os imunizantes serão distribuídos seguindo os critérios estabelecidos pelo Ministério da Saúde já nos próximos dias. Para isso, o município já tem uma programação.

Ampliando ainda mais a cobertura da vacinação, o município disponibilizou nesta sexta o cadastro para pessoas com mais de 50 anos, sem comorbidades e que residem em área de cobertura da Estratégia Saúde da Família (postos de saúde. Com isso, mais uma grande parcela da população, após realizar o cadastro e aguardar o retorno da prefeitura, terá uma data de agendamento para ser vacinada.

– Ficamos felizes de receber mais e mais doses da vacina. O objetivo é sempre agilizar e imunizar a nossa população para que Resende fique livre dessa doença. Há muito pela frente ainda, mas o trabalho está implacável, com profissionais empenhados e se dedicando muito neste enfrentamento. Vamos vencer, com muito trabalho, organização e perseverança – disse o prefeito Diogo Balieiro Diniz.

A administração municipal divulga diariamente as informações sobre o número de vacinados através do site e redes sociais oficiais. Para o cadastramento de pessoas acima de 50 anos que residem fora da cobertura dos postos de saúde, é necessário acessar o site www.resende.rj.gov.br, abrir e preencher um formulário através do banner “Cadastre-se aqui para vacinar contra a Covid-19″. Já as pessoas que residem em áreas de cobertura dos postos de saúde, devem aguardar pelo contato das equipes responsáveis.