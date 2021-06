Capacitação está ligada ao atendimento de crianças desde a gestação até a adolescência

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS), através do Departamento de Atenção Básica (DAB), está promovendo durante todo esse mês de junho uma capacitação em puericultura para médicos e enfermeiros da Atenção Básica da rede pública. A puericultura é uma ciência que reúne todas as noções (fisiologia, higiene, sociologia) suscetíveis a favorecer o desenvolvimento físico e psíquico das crianças, desde o período da gestação até a adolescência.

Essa consulta pode ser realizada pelo médico de família ou enfermeiro, e a primeira avaliação do bebê não pode ultrapassar a primeira semana de nascimento. Segundo explica a médica de família da Secretaria Municipal de Saúde, Silvia Mello dos Santos, essas são práticas recomendáveis.

“Hoje precisamos fomentar essa ação com propostas mais atualizadas, incorporando conceitos de risco e vulnerabilidade, entendendo a criança na sua dimensão psíquica e nas suas relações com a família e a comunidade. Toda criança precisa ser assistida e acompanhada por sua Unidade Básica de Saúde (UBS), qualificando nossos profissionais conseguimos promover uma assistência adequada, fortalecemos vínculos e diminuímos óbitos e internações de causas evitáveis”, comentou a médica.

A Secretaria visa ainda garantir a atenção integral e de qualidade a crianças de 0 a 10 anos, reduzindo os óbitos, doenças

por imunização, gastroenterites infecciosas e suas complicações, anemias, infecções otorrinolaringológicas, pneumonias bacterianas, desidratação, infecções do trato urinário, doenças da pele, entre outras.

“O objetivo da capacitação em puericultura é reduzir as internações, aumentar o aleitamento materno exclusivo e o número de crianças com vacinação em dia e reduzir a incidência de acidentes infantis”, falou Silvia Mello dos Santos.

As capacitações teóricas foram desenvolvidas nos dias 8 e 9 de junho de forma online, e as práticas serão nos dias 15, 16, 22 e 23 de junho, nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) junto aos profissionais. Participam desta capacitação a enfermeira Patrícia Selvatti, enfermeira Vanessa Huguenin, a médica de família e comunidade Silvia Mello dos Santos e a pediatra Franciane Emanuelly Pacheco.

Um dos objetivos da secretaria é o fortalecimento da Atenção Primária, que deve garantir o acesso e o cuidado às pessoas em todas as fases da vida, qualificando os profissionais da assistência, potencializando as ações de saúde no município. Foto: Divulgação/PMVR