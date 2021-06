Ao todo foram enviados quase R$3 milhões em emendas nas áreas da saúde, segurança, esporte e lazer e infraestrutura

O deputado federal Delegado Antonio Furtado esteve, hoje (15/06), em Itatiaia para conversar com o prefeito interino, Silvano Rodrigues da Silva, o Vaninho, e reafirmar o compromisso que assumiu em ajudar no desenvolvimento da cidade. Entre 2019 e 2021 já foram enviados quase R$3 milhões em recursos para dar mais qualidade de vida a população.

– Tenho um compromisso com o povo de Itatiaia que me ajudou, que confiou em mim como representante. Sempre estarei ao lado do povo para trazer emendas. Na conversa com o prefeito, pedi levantasse as necessidades, o que a cidade precisa, para buscarmos novos recursos, em Brasília, e contribuir ainda mais para o desenvolvimento da cidade – contou o deputado federal Delegado Antonio Furtado.

Os quase R$3 milhões destinados a Itatiaia foram investidos no o custeio dos serviços de atenção básica (R$500 mil), combate ao Covid (R$1 milhão), implantação da academia ao ar livre e parque inclusivo em diversas praças (R$150 mil), compra de veículos para a Casa do Idoso e para a Guarda Municipal (R$690 mil) e aquisição de equipamentos como caminhão basculante e Rolo Compressor (R$350mil).

– Foram muitos os investimentos que chegaram a Itatiaia pelo deputado Delegado Antonio Furtado. É importante saber que podemos contar sempre com ele. Já que ofereceu a continuar nos ajudando, estou levantando tudo o que precisamos para atender com a maior rapidez possível a população. Vamos trabalhar juntos por nossa cidade – agradeceu o prefeito interino Vaninho. Suély Zonta/Assessoria de Imprensa