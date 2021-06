Guarda Municipal prende homens por roubo no terreno da Edimetal

Na manhã desta terça-feira (15), a Guarda Municipal de Barra Mansa coibiu um assalto no terreno da antiga Edimetal, no bairro Vila Maria. Em ronda, os agentes prenderam seis homens que estavam furtando trilhos de trem com o uso de um maçarico. Eles foram encaminhados para a 90ª DP, onde o caso será investigado.

O comandante da Guarda Municipal, Paulo Sérgio Valente, apontou que este não é um caso isolado a acontecer no local. “Hoje eu e o subcomandante Reis, em ronda no terreno da antiga Edimetal, que hoje faz parte do patrimônio da Prefeitura, nos deparamos com esse roubo. A gente já teve casos de furtos na localidade, onde roubaram o portão principal com maçarico. Estamos atentos para que isso não volte a acontecer”.