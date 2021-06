PRF e Polícia Civil apreendem pistolas e munições de fuzil na Dutra

Uma operação conjunta na noite desta segunda-feira entre a Coordenadoria de Recursos Especiais (CORE) da Polícia Civil e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) resultou na apreensão de pistolas e centenas de munições de fuzil próximo à divisa dos Estados Rio de Janeiro e São Paulo, na Rodovia Presidente Dutra, em Itatiaia.

Durante operação de repressão à entrada de drogas e armas no Rio de Janeiro, que contava com cães (K-9) de ambas as corporações, os agentes realizaram a abordagem de um ônibus que realizava a linha São Paulo/SP x Campo Grande/RJ, e localizaram as armas e as munições no interior de uma das lixeiras do veículo.

Dentro de uma bolsa localizada havia três pistolas calibre 9mm, com as respectivas numerações suprimidas e centenas de munições do calibre 7,62×39, utilizadas em fuzis AK-47.

Os agentes constataram que um passageiro de 26 anos, estava realizando o transporte dos ilícitos entre São Paulo/SP e o bairro de Campo Grande no Rio de Janeiro para terceiros, sendo dada voz de prisão ao suspeito.

Todo o armamento e as munições foram encaminhados para a Cidade da Polícia, no Rio de Janeiro, onde o preso foi autuado em flagrante delito pelo crime de tráfico de armas e munições.