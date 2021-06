O Comuda (Conselho Municipal para Drogas e Álcool) realiza nesta terça-feira (15), às 14h30, uma live com o tema: “Uma Política de Drogas a Serviço das Pessoas”. A transmissão ocorre via YouTube, no canal do conselho (https://bityli.com/yZXUe) e tem como ideia discutir propostas para a prevenção às drogas. A palestrante é a doutora em Serviço Social, Rita Cavalcante.

De acordo com a presidente do Comuda e coordenadora municipal de Prevenção às Drogas, a médica Neuza Jordão, junho é o mês voltado à conscientização e prevenção ao uso e abuso do álcool e outras drogas, e o objetivo do encontro online é debater as formas de prevenção.

“Este evento tem a proposta que é a de debater a prevenção às drogas. Ela custa muito menos e é muito mais eficaz do que as outras formas de combate. No entanto, é preciso ter continuidade, através de ações e do trabalho dos órgãos responsáveis. É todo um processo”, destacou Neuza.

A médica lembrou que a Coordenadoria Municipal de Prevenção às Drogas (CMPD) também realiza até o mês que vem, dia 14, um webnário para capacitação. O evento é gratuito e aberto ao público. Os interessados podem se inscrever através do link: http://bit.ly/formuláriocmpd. Os participantes inscritos receberão certificados. Outras informações pelo telefone da CMPD: (24) 3339-9121 ou e-mail prevê.drogas@gmail.com.

A palestrante

Professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro nos cursos de graduação e de pós-graduação Stricto Sensu em Serviço Social, Rita Cavalcante é pesquisadora das políticas de drogas do Brasil e de Portugal, com pós-doutorado pelo Departamento de Saúde Mental da Universidade Nova de Lisboa e organizadora e autora do livro “Religiões e o paradoxo apoio social – intolerância: implicações na política de drogas e comunidades terapêuticas”.