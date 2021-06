Doses foram aplicadas em drive-thru; faixa etária continua sendo vacinada nesta quarta-feira, nas Unidades de Saúde, até a chegada de mais vacinas

Nesta terça-feira, dia 15, mais duas faixas etárias (56 e 57 anos) foram abertas para pessoas sem comorbidades no drive-thru, na Ilha São João, que começou por volta das 8 horas e foi encerrado às 16h. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), 2.350 moradores receberam a primeira dose do imunizante. No início desta semana, 2.317 pessoas de 58 e 59 anos foram vacinadas.

Ainda no drive-thru desta terça, a secretaria de Saúde intensificou a vacinação contra a Influenza (gripe), 770 pessoas foram vacinadas. O balanço da imunização foi divulgado nesta tarde.

Um dos vacinados foi Antônio Reginaldo, de 56 anos, que disse estar aliviado ao receber a primeira dose da vacina contra a doença. “Estou me sentindo aliviado e mais protegido, só tenho a agradecer”, disse.

O morador de Volta Redonda Adriano, de 56 anos, elogiou a organização do drive-thru e o atendimento recebido. “Está tudo certo, tudo organizado, parabéns”, destacou.

O drive contou com uma área de vacinação destinadas a pedestres, além das equipes volantes de imunização da secretaria de Saúde, havia grupos de estagiários dos cursos de enfermagem, odontologia, educação física e nutrição do UniFOA (Centro Universitário de Volta Redonda), que ajudaram no cadastramento, acolhimento e triagem dos moradores.

Emoção e felicidade resumiram a vacinação da moradora Vilma Ferreira, de 56 anos. “Que emoção! Estou muito feliz, que Deus nos abençoe”, comentou Vilma.

Mesmo sendo vacinada, a população deve manter o uso de máscara e a higienização das mãos, conforme orienta o coordenador da Vigilância em Saúde de Volta Redonda, médico sanitarista Carlos Vasconcellos. “A vacina previne contra as formas mais graves da doença, mas não impede a contaminação pelo vírus, por isso, mesmo com a população sendo vacinada, ainda é necessário manter as medidas de prevenção como uso de máscara e higiene das mãos”, comentou.

A moradora Helaine Estrella, de 57 anos, disse que mesmo com a vacinação vai manter o uso da máscara. “Acredito na vacinação como forma de prevenção à Covid-19 e vou continuar com as medidas de segurança”, disse.