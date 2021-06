O deputado federal Delegado Antonio Furtado fará a entrega das moções de aplausos aos agentes de segurança que participaram das investigações do caso do menino Henry, agredido e morto pelo padrasto, amanhã (17/06), às 17h, no Palácio da Guanabara, no Rio de Janeiro.

– Precisamos incentivar e valorizar os profissionais da segurança pública. Bons trabalhos precisam ser reconhecidos e prestigiados. Os policiais e seus superiores merecem receber os créditos pelo bom andamento e esclarecimento ágil do caso – explicou o deputado.

O pedido de Moção foi solicitado pelo parlamentar e aprovado, por unanimidade na Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado da Câmara Federal. 43 pessoas receberão a homenagem, incluindo o Governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, o Secretário de Polícia Civil do Rio de Janeiro, Allan Turnowski, o Diretor Geral do Departamento de Polícia da Capital, Antenor Lopes Martins Junior e o Delegado Titular da 16º Delegacia de Polícia Civil. Suély Zonta/Assessoria de Imprensa