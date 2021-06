Um homem, ainda não identificado, invadiu a casa da ex-vereadora América Tereza na manhã desta quarta-feira e furtou a televisão, data-show e joias e saiu tranquilamente conduzindo um veículo Renault Sandero.

O homem chegou no portão onde mora a vítima e bateu palmas durante um tempo. Como ninguém apareceu ele serrou o cadeado e invadiu a residência que fica localizada na Rua Artur Luiz Corrêa, no bairro Barreira Cravo, em Volta Redonda.

Depois seguiu em direção a porta da cozinha, onde conseguiu arrombar e entrar na residência. Câmeras de segurança registraram a ação do bandido na entrada e na saída, quando levou os pertences da residência.

A Polícia Civil e Militar já tem as imagens das câmeras de segurança e vão tentar chegar até o suspeito através da placa do veículo ou alguém que possa identificar o homem. América Tereza disse que está triste com o ocorrido. “Sensação de impotência, diante de tanta violência. Tenho esperança e creio que tudo vai dar certo”, disse.

Segundo América, o furto ocorreu entre 10h e 10h30min e não havia ninguém em casa. A empregada tinha saído e a casa estava vazia. Tereza disse que é a terceira vez que entram na casa. “Nem a câmera põe medo nos ladrões. Essa é terceira vez que entram na minha casa”, lamentou a ex-vereadora.