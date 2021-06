Polícia Militar detém suspeitos no bairro Coqueiros

Policiais militares estavam em patrulhamento na manhã desta quarta-feira, por volta das 11 horas, quando tiveram a atenção voltada para dois suspeitos no início do Escadão, na Rua F, no bairro Coqueiros, em Volta Redonda.

Um dos suspeitos empreendeu fuga e se jogou de uma altura de aproximadamente cinco metros. Ele lesionou o tornozelo e foi contido. Com os suspeitos foram apreendidos um rádio de comunicação Motorola, uma bateria Motorola, um celular Sansumg e um celular Motorola modelo XR1925-3.