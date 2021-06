Uma operação da Polícia Civil e Militar prendeu nesta quarta-feira, um jovem, de 25 anos, suspeito de ter entrado na casa de sua ex-companheira na noite de terça-feira (ontem) em Barra do Piraí. No interior da casa agrediu e roubou uma quantia de dinheiro. O suspeito foi preso logo depois que a vítima registrou queixa na Delegacia de Polícia, de Barra do Piraí.

Segundo o delegado Rodolfo Atala, o rapaz entrou na residência da vítima sem que ela percebesse, pegando as chaves com o filho do casal, de 2 anos. O suspeito agrediu a mulher com socos e, ainda de acordo com o delegado, nas costas, com a ponta de um termômetro que ele quebrou. Após pegar o dinheiro, ele fugiu em seguida.

Contra ele havia uma medida protetiva que determinava proibição de se aproximar da mulher. O criminoso foi indiciado por roubo e ficará preso. O suspeito possui diversos antecedentes policiais por crimes desta natureza, lesão corporal, ameaça, constrangimento ilegal, violação de domicílio, dano e porte de arma.

A maioria dos casos de violência doméstica são subnotificados, sequer chegam ao conhecimento da polícia. É muito importante que as mulheres se encorajem e denunciem os agressores à Polícia Civil. Todos os casos serão analisados e terão resposta firme. É preciso combater com contundência todo tipo de violência contra a mulher, seja física, sexual, patrimonial, psicológica.b Inclusive assédio sofrido nas relações de trabalho.