PRF apreende mercadorias sem nota fiscal na Dutra, em Itatiaia

Policiais rodoviários federais (PRF) abordaram no início da noite desta quarta-feira, por volta das 18h30min, durante fiscalização relativa à Operação Divisas, um veículo Nissan/Versa, com placa do Rio de Janeiro, conduzido por um homem, de 32 anos, no km 318, da Rodovia Presidente Dutra, na praça de pedágio, em Itatiaia.

Durante fiscalização, os agentes encontraram diversas caixas de som da marca JBL, no porta-malas do veículo. Indagado sobre as mercadorias, o homem disse que não possuía a nota fiscal e que havia adquirido as mercadorias na Rua 25 de Março, em São Paulo. Ele disse que faria a revenda no Rio de Janeiro.

O condutor e o veículo com as mercadorias foram encaminhados ao Posto Fiscal da Receita Estadual de Nhangapi e apresentados a um auditor fiscal para que fossem tomadas as medidas cabíveis de ordem tributária pelo órgão responsável. As mercadorias foram avaliadas em R$ 35.000,00, no total.