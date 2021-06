Policiais militares detiveram na tarde desta quarta-feira, três homens suspeitos de tráfico de drogas, na Avenida Beira-Rio, no Dom Bosco, em Volta Redonda. Eles tentaram fugir dos policiais e entraram em uma casa, mas foram detidos.

Foram apreendidos com os suspeitos 60 pinos de cocaína, dois celulares e etiquetas com referências ao tráfico. A Polícia Militar informou ainda que durante a fuga os suspeitos jogaram grande parte do material no Rio Paraíba do Sul. Foto: Polícia Militar